L’Espai Gironès registra un 3’2% més de vendes i un 1’3 % més de visitants al 2016

L’ Espai Gironès, gestionat per Multi Spain Management S. A, s’ha consolidat com a centre comercial de referència a les comarques de Girona i les dades del balanç econòmic i de visitants de l’any passat confirmen la tendència a l’alça. Durant el 2016 els locals situats a l’Espai Gironès van realitzar vendes per valor de més de 97,5 milions d’euros, un 3’2% més que l’any anterior.

Els dos últims mesos, a més, es van registrar augments del 9% i 8% respectivament en relació al novembre i desembre de l’any anterior. Pel que fa al nombre de visitants, el 2016 van passar per les instal·lacions del Centre Comercial 9.100.000 persones, un 1’3% més que l’any anterior. Els sectors que més han crescut durant el 2016 són el de la moda, els serveis i les botigues especialitzades. La resta de sectors s’han mantingut .

Actualment l'Espai Gironès acull a les seves instal·lacions 122 establiments, als que s’hi sumen l’hotel i la gasolinera exteriors. La xifra representa el 99’3% de l’ocupació total. Els locals buits es troben en diferents fases de negociació per intentar arribar a acords i aconseguir la plena ocupació.