L'Exèrcit no podrà dur uniforme ni elements bèl·lics al seu estand d'ExpoJove Girona

Serà un Exèrcit força descafeinat, sense uniforme militar ni elements bèl·lics, però tindrà estand a ExpoJove Girona. La presència de les forces armades a aquesta fira d'ensenyament va ser molt criticada en l'edició anterior per organitzacions no governamentals i entitats socials. Això no ha servit perquè l'Exèrcit espanyol no hi participi, però sí perquè acati les condicions fixades pel codi ètic del certamen, que "pretén fomentar els valors de la pau", ha destacat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.

La mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, havia admès l'any passat que no se sentia "còmoda" amb la presència de l'Exèrcit espanyol a ExpoJove, un certamen adreçat fonamentalment a estudiants de Secundària.

Les particulars condicions de l'estand de l' Exèrcit a la fira ( no es mostrarà cap element bèl·lic i ningú durà l'uniforme militar) han provocat un cert malestar a la delegació de Defensa a Girona, que malgrat això ha decidit que les forces armades siguin presents al certamen.