L'exèrcit fa maniobres al Pla de l'Estany i a la Garrotxa amb vuitanta soldats sense avisar prèviament els municipis

Nova maniobra militar de l'exèrcit a les comarques gironines. Aquest cop ha passat al Pla de l'Estany i a la Garrotxa i l'avís oficial als ajuntaments afectats ha arribat quan els soldats ja eren sobre el terreny. Els ajuntaments de Porqueres, Banyoles i Serinyà han rebut un correu electrònic del ministeri de Defensa a tres quarts d'una del migdia d'aquest dimarts en el qual se'ls informava que vuitanta soldats farien exercicis al seu municipi juntament amb tres camions i un autobús. Dos pobles més, Besalú i Sant Ferriol, que també apareixien com a destinataris, no han rebut cap notificació.

La notícia ha arribat cap a les onze a través de trucades de veïns a l'Ajuntament de Banyoles per dir-los que havien vist soldats per la carretera de l'Estany, a tocar del càmping Llac de Porqueres. Seguidament s'ha avisat l'alcalde del municipi, Francesc Castañer, que, al cap d'una estona, ha tingut coneixement de la notificació. " Ens sentim ofesos perquè no en sabíem res i creiem que és prou important perquè se'ns n'informi abans", ha afirmat el batlle. L'exèrcit confirma que ha estat una marxa de mig dia i no s'explica per què la notificació no ha arribat a tothom.