L'acusat de matar d'una ganivetada al coll el seu germà a Figueres, a judici

Un jurat popular comença a jutjar, a partir d'aquest dilluns a l' Audiència de Girona, l'acusat de matar d'una ganivetada al coll el seu germà a Figueres el 26 de març del 2016. El fiscal demana una pena de 14 anys de presó per homicidi amb dues agreujants, una d'abús de superioritat perquè va atacar amb un ganivet un home desarmat i una altra de parentiu perquè eren família.

També li aprecia una atenuant de col·laboració amb la justícia tenint en compte que va ser l'acusat mateix qui va avisar al telèfon d'emergències 112 i va entregar l'arma a la policia. La defensa sol·licita l'absolució per a Manuel Rodríguez. Sosté que li va clavar el ganivet per accident i que no tenia intenció de matar el seu germà.