L’aeroport de Girona creix en rutes i places aquest estiu

Després d’haver estat anys perdent passatgers i reduint l’oferta de rutes, l’aeroport de Girona, amb seu a Vilobí d’Onyar, experimenta un canvi de tendència, amb increment d’activitat, aquesta temporada d’estiu del 2017, que va començar diumenge passat i s’allargarà fins a l’últim diumenge d’octubre.

Segons dades d’Aena, aquesta temporada volen des de Girona tretze companyies (l’any passat eren nou) i s’incrementen un 25% el nombre de seients que posen a la venda (passen de 1.563.728 a 1.962.356). El director de l’aeroport, Lluís Sala, destaca que el mercat dels països de l’Europa de l’Est va a l’alça, amb un increment d’un 30% de places aquest estiu. “Aquest mercat és el futur”, assegura el director de les instal·lacions de Vilobí, que aquest 1 d’abril farà 50 anys que es van inaugurar.

Ryanair es manté com la companyia més important i ofereix 39 de les 54 rutes totals que estaran disponibles des de Vilobí d’Onyar, malgrat que redueix la seva presència (ofereix el 72,8% dels seients totals, quan l’estiu passat eren el 78,3%). Per primer cop la segona companyia més important és Jet2 (9,1% dels seients), que ha fet una aposta important per l’aeroport i passa de tres a nou connexions amb el Regne Unit.

Combatre l’estacionalitat

Sala és optimista sobre el futur de l’aeroport, tot i que admet que pateix l’estacionalitat i que cal fer esforços per impedir que el trànsit caigui en picat a l’hivern. Segons el director, el de Girona és un aeroport “complementari” del Prat que ofereix un producte “més econòmic i còmode”.