L'aeroport de Girona guanya un 17% de passatgers al juliol

Nova remuntada a l'aeroport de Girona-Costa Brava. La terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) ha guanyat un 17,2% de passatgers durant el juliol i, en l'acumulat de l'any, ja se supera el milió d'usuaris.

Segons recull l'estadística que periòdicament publica Aena, al llarg d'aquest 2017 ja hi ha hagut 1.109.748 passatgers que han passat per l'aeroport de Girona, des d'on s'han enlairat o aterrat amb alguna de les companyies que hi operen.

L'increment d'usuaris també ha anat en consonància amb el d'operacions. I és que, al llarg del juliol, es van fer 2.837 aterratges i enlairaments (xifra que, comparada amb el mateix mes del 2016, suposa un augment del 6,5%).

L'aerolínia de baix cost irlandesa Ryanair continua acaparant el trànsit. De fet, transporta dos de cada tres passatgers. A la irlandesa la segueixen, tot i que ja a molta distància, l'operador Jet2, Transavia o Thomson. Pel què fa a rutes, durant aquest juliol, les més sol·licitades han estat Amsterdam, Manchester, Brussel·les-Charleroi, Birmingham o Weeze (Alemanya).