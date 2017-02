L'entitat ecologista Iaeden exigeix que s'aturi el pla de carreteres de la Diputació perquè "no és legal"

L'entitat ecologista Iaeden exigeix a la Diputació de Girona que paralitzi els projectes de carreteres que està executant a la demarcació, perquè no tenen la cobertura legal necessària. La plataforma recorda que el pla de carreteres, sota el que s'empara la Diputació, " té caràcter provisional i està pendent d'aprovació definitiva", per part del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La portaveu de la Iaeden, Barbara Schmidt, denuncia que la Generalitat permet que "tiri endavant" tot i ser conscient que no pot fer-ho. "Hi ha un informe del 2010 on diu que no està aprovat, per tant, ho estan fent sense cobertura legal i amb el vistiplau de la Generalitat", denuncia Schmidt. Per fer sentir el seu malestar aquest dissabte s'han concentrat davant l'edifici de la Diputació de Girona on han desplegat una pancarta simulant una carretera per reclamar que s'aturi el pla.