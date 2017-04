L’estiueig a la Cerdanya de principis del segle XX en 3D

L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha incorporat el fons fotogràfic dels Buxareu, una família benestant de Barcelona que estiuejava a Puigcerdà a principis de segle XX. Del fons cedit en destaquen gairebé 300 plaques de vidre estereoscòpiques de 10,5x4cm. La fotografia estereoscòpica emula la sensació de profunditat de la visió estereoscòpica natural capturant dues imatges d’un mateix objecte amb una separació igual a la distància entre els dos ulls. D’aquesta manera, amb un visor adequat es recrea la sensació de tres dimensions.

Els positius cedits recullen imatges quotidianes de la família durant els mesos d’estiueig. La directora de l’Arxiu, Erola Simon, ha assenyalat que “és important, ja que és l’únic fons provinent d’una família estiuejant antiga” que tenen a l’Arxiu. Imatges al voltant del llac i excursions a indrets singulars com les Bulloses, el Calvari de Font-romeu o les ermites són algunes de les escenes paisatgístiques que es poden veure. A més, apunta Simon, també hi ha “moltes escenes familiars al jardí de la seva casa d’estiueig i imatges dels fills en bicicleta”.

La primera casa d’estiueig

Entre el material que també ha rebut l’Arxiu hi ha els documents de compravenda de la casa Quinta Eulàlia, on actualment hi ha la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya i que va ser propietat de la família Buxareu entre els anys 1879 i 1949. Simon destaca que “Quinta Eulàlia va ser la primera casa d’estiueig de la comarca”. “Aquestes són les traces documentals d’un fenomen que ha tingut molta transcendència per a la comarca”. Les plaques es van rebre en unes caixes i es van treure d’allà, es van netejar, es van digitalitzar i es van instal·lar en un material especial de conservació. Posteriorment, s’han descrit una per una i ja es poden consultar a través del cercador d’arxiu en línia.