Llum verda a una macrogranja a Solius

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha concedit la llicència per construir una macrogranja d’engreix de pollastres a la vall de Solius, un projecte que els promotors, els propietaris del Mas Cateura, intenten posar en marxa des de fa tres anys però que s’ha anat ajornant a causa de les protestes de la plataforma Salvem Solius.

Segons el regidor d’Urbanisme de Santa Cristina d’Aro, Narcís Palahí, la junta de govern ha decidit donar llum verda al projecte perquè ni els diversos organismes de la Generalitat als quals s’han demanat informes ni l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) “no han vist cap impediment” perquè l’Ajuntament doni la llicència per fer la granja, amb capacitat per a la cria i l’engreix de 83.000 pollastres.

Palahí indica que l’Ajuntament està pendent només d’un segon informe de l’ACA reclamat per la Plataforma Salvem Solius i assegura que el consistori exigirà als promotors de la granja que modifiquin el projecte en cas que l’informe ho sol·liciti. Aquest segon estudi de l’ACA fa referència a la qualitat i als nivells de nitrats dels aqüífers de la vall, que desemboquen al Ridaura.

“Nova font de contaminació”

Per a la plataforma Salvem Solius, la granja suposaria “una nova font de contaminació de les aigües d’un aqüífer que ja ha suportat durant més de 35 anys la contaminació per lixiviats de l’abocador comarcal”.

Els opositors al projecte asseguren que es continuaran mobilitzant contra la granja, sense descartar la via judicial. Argumenten que, ateses les dimensions “gegantines” de la granja, s’hi durà a terme una activitat similar a la d’una indústria, amb l’engreix de mig milió de pollastres anuals i la generació de 835 tones de gallinassa. Salvem Solius també tem el trànsit de camions, els sorolls i les males olors que, al seu parer, originarà la posada en funcionament de la granja, i considera que es tracta d’un projecte “innecessari”, ja que no aporta creixement econòmic. També critica l’impacte paisatgístic de les naus projectades per a la vall de Solius.