L’oracle ambulant

Hi ha un jubilat que sempre que em veu pel carrer es desvia, si cal canvia de vorera, se m’acosta i em saluda amb un “com va?” Coneix tothom del barri, però si no et conegués faria igual, és el típic sempre a punt per assenyalar la direcció a un foraster, acompanyar-lo o ajudar-lo a aparcar, i tampoc cal que hi confiïs, ni cal que el tinguis per una llumenera, ni que et caigui en el fons del tot bé, per parlar-hi una mica. Et somriu i t’atures, li deixes anar les teves preocupacions, una part petita i superficial, però ja és una mica de llast que et treus. “L’ajuntament, que no hi ha dret”, o “No estic gaire fi”, o “Acabo d’arribar de Barcelona”.

Sembla un parent d’aquests que no veus mai. No esperes que s’impliqui en el teu dia, ni que t’ajudi, ni que empatitzi, però és millor que a la fleca, quan la dependenta també et pregunta “com va?” i a més et diu “guapo”. A la fleca hi ha de fons el negoci i aquí, en tot cas, una certa reciprocitat. Tampoc té a veure amb internet i les seves xarxes socials, tan exitoses a base de compensar amb un gra de sorra la muntanya d’aïllament que la mateixa internet genera.

L’home no m’escolta per educació, hi ha un cert interès, molt de fons, que no té res a veure amb la xafarderia, ni amb la condescendència paternal. És com un pont provisional de confiança, de bona disposició, un pont en una sola direcció que de seguida tornarà a caure. Però, què no és provisional?

Els nobles russos del XIX van agafar el costum, quan arribava el moment, de tenir a prop del llit de mort un servent que els ajudés a morir-se. L’estoïcisme humil del criat els feia més servei que el capellà confessor. Les grans paraules fan desconfiar i en canvi una presència distant ens fa de frontó per estampar-hi cabòries, desfer una mica del nus al coll, materialitzar amb les paraules el que sigui que amaga la boira.

Ja sé que no puc plantejar-li gaires complicacions, perquè en política “sempre reben els mateixos” i a la vida “ja se sap”. No grato gaire perquè en el fons hi ha la mateixa paret que pertot arreu i, darrere d’aquesta paret, una caixa forta que ni ell mateix sap què tanca, segurament res. Aquests dies li preguntaria pel referèndum, si el desactivaran i tornarem al pujolisme o si serà l’allau de creativitat que promet, o buscaria en ell una mica de consol per la brutícia tòxica que els europeus sentim a dintre veient els refugiats, després d’aquestes festes de l’amor.

No en trauré grans respostes. La resposta de l’oracle ambulant del carrer no arriba ni a ambigua. “I doncs, què hi farem, què hi farem...!”