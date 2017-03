Maria Mercè Roca converteix els animals en salvadors de 'L'hort del senyor Puig'

260x366 Maria Mercè Roca Maria Mercè Roca

L'escriptora gironina Maria Mercè Roca, guanyadora de tres del premis més cobejats de les lletres catalanes (Josep Pla, Sant Jordi i Ramon Llull), continua ampliant la seva notable producció literària amb obres adreçades als infants. És el cas del seu darrer llibre, ' L'hort del senyor Puig' ( Barcanova), que es presentarà aquest dijous a les sis de la tarda a la Llibreria 22 de Girona amb la intervenció de Pepa Contes.

L'obra, il·lustrada per Cristina Fernández, relata el que passa quan el senyor Puig va al casament d’una neboda i deixa l’hort tot sol: " Avui fa molta calor i les plantes tenen molta i molta set. Només el Ros, el gat de casa, les podria salvar, però no té prou força per obrir la resclosa. Amb l’ajut de la Lilí –una gallina molt velleta–, de la Teca –una tortuga de l’Albera–, del cargol Bover i de la Cèlia –una petita musaranya–, salvarà l’hort més bonic del poble".