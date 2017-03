El Mercat Romà de Llagostera fa 10 anys

La població de Llagostera retornarà a l’època romana aquest diumenge, 2 d’abril, amb la recreació d’un mercat, desfilades de manaies, espectacles de lluites de gladiadors i tota mena d’activitats per gaudir en família. Aquest any, el Mercat Romà de la població celebra el seu desè aniversari i per això la programació és especialment densa i compta amb propostes de gran qualitat, com l’espectacle de circ a càrrec de Spektia Produccions; el de falconeria, que farà la formació Acariciant l’Aire; la recreació històrica i espectacles romans de l’entitat Legió Macedònica de Blanes; l’exhibició i tallers de tir amb arc de Vall-llobera Terra d’Arquers, o les lluites de gladiadors i l’espectacle de foc de cloenda de la festa, que es farà al castell i anirà a càrrec de Drakonia. Alguns d’aquests espectacles es repetiran diverses vegades al llarg de tot el dia.

La Cuina dels Manaies, en vuit restaurants

El mercat, amb més de 40 parades de productes artesanals, inclou un carrer dedicat als oficis antics on durant tot el dia es faran exhibicions i tallers. Dins la programació del Mercat Romà i la Setmana Santa, l’Ajuntament de Llagostera i l’Associació de Restaurants del municipi organitzen una nova edició de la Cuina dels Manaies. Hi participen vuit restaurants que ofereixen plats d’inspiració romana fins al 17 d’abril. En aquest enllaç hi trobareu tota la programació.