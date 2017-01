Miguel Poveda, Superstar

Va tornar a l’Auditori de Girona, aquest cap de setmana. Amb una incòlume trajectòria artística de 28 anys, un talent torrencial i el públic més que embutxacat, el més celebrat dels cantaors catalans va regalar a l’Auditori de Girona, la nit després de Reis, un autèntic marató de cante i flamenc-fusió, que va superar les dues hores i mitja de duració. S’ha de qüestionar si calia tant.

No tots els reis venen de l’Orient. Miguel Poveda prové de Badalona i s’ha erigit com el nou monarca del flamenc, almenys a Catalunya. El moment de glòria que viu el vam poder testimoniar durant uns llarguíssims 154 minuts – i no els 90 que tímidament s’anunciaven en el díptic repartit a l’entrada de la Sala Montsalvatge, el passat 7 de gener. La propera vegada, soparem abans.

Ara amb 43 anys, el badaloní va entrar a l’escenari rebent una aclaparadora pluja de pirops. Més que un cantaor, ja és una icona de la cultura popular. Un ungit, un desitjat. No ha de provar res a ningú. Òbviament sap de l’ofici, té tarannà i carisma. Comunica àgilment amb el públic (tot i que formula les frases amb proverbial lentitud) i es mou, molt. És un plaer admirar-lo a l’escenari, que és el seu habitat natural.

Tot era molt cuidat i elegant: la il·luminació i la banda al complet, integralment vestits de negre. El piano dona un toc distingit i enllustrat a les cançons, però també sona massa polit per l’estil flamenc, que perd terreny vers la cançó lleugera i el registre jazzístic. De fet, els teclats i les dues bateries asfixiaven sovint la màgica però desprotegida guitarra de Chicuelo. Vam haver d’esperar una hora per poder gaudir del petit format, brillant cantant i guitarrista, en la seqüència més íntima i jonda de la nit.

Homenatges, innumerables: als seus músics preferits, com ara Camarón de la Isla, Lole Montoya i Manuel Molina, a les ciutats de Sevilla i Cadis o també al rincón especial de los recuerdos - on la seva mare, present a la sala, guardava els discos de vinil. La més sentida de totes, una colpidora seguiriya en memòria del seu pare.

I després de la catarsis, l’eufòria, quan Poveda va saltar de l’escenari i pul·lular pels passadissos de la platea, amb aires seductors i moviments sexis de malucs, malgrat usar la roba una talla menys del que li toca. Diu que «la culpa és dels torrons». Serà que se'ls menja tot l’any. La vetllada encara anava per llarg fins concloure amb «Mis tres puñales», tots en acústic, a la vora de l’escenari. Era el Poveda més autèntic i més pur. Per això mateix, no ni cal l’artifici. I així us deixem: amb el doble sentit.