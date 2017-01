El nedador extrem Miquel Sunyer porta el seu esperit aventurer i de superació a Tossa de Mar

El nedador d’aigües obertes i impulsor de les Vies Braves Miquel Sunyer serà aquest cap de setmana a Tossa de Mar per compartir les seves experiències i reflexions arran de l’assoliment de la Triple Corona, un dels guardons més importants de la natació a mar obert. Sunyer es va convertir l’any 2012 en el primer català en aconseguir el guardó després de superar amb èxit les tres travessies d'ultra resistència més prestigioses del món de forma reglamentària: sense neoprè i amb un jutge que ho certifica.

Les experiències viscudes per Sunyer, el seu afany de superació diari i la inspiració que ha trobat en el mar han deixat petjada en el nedador que ha volgut transferir tots aquests aprenentatges al projecte Vies Braves, del qual n’ès impulsor des dels seus inicis i que “té com a objectiu posicionar la Costa Brava en el destí nº1 al món en natació d’aigües obertes”, explica el nedador.

Sunyer presentarà també a Tossa el seu llibre ' 48 Braçades', escrit conjuntament amb l’escriptor-nedador James Manresa. Hi explica la seva extraordinària història de superació i la lluita quotidiana del nedador que segons ell passa per "no deixar mai de lluitar, tenir molt present que sempre hi ha un punt més alt on es pot arribar i que l'important no és perseguir la glòria sinó superar-se a un mateix".

La conferència de Sunyer, impulsada per la Unió Atlètica Tossa, es durà a terme a partir de les 12 del migdia a la Casa de Cultura.