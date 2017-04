Mirar el passat: dels genocidis a la justícia poètica

L'assaig 'Marques', de Bernardo Atxaga, en realitat una reflexió poètica sobre el bombardeig de Guernica, i l'ebook 'Quan érem genocides', d' Albert Sánchez-Piñol, una sèrie d’articles publicats per l’autor de 'Victus' a l'ARA el 2012, van servir a la comissària del MOT, Mita Casacuberta, per introduir divendres a la nit una de les xerrades més esperades de la quarta edició del festival. L'Auditori de la Biblioteca Carles Rahola, ple de gom a gom, va acollir una sessió golfa centrada en les marques del passat en l'obra dels dos autors. “A un dels llibres moren les pedres, els arbres, la pell i la llengua i a l'altre s'explica l'extermini de comunitats humanes. Parleu de genocidi físic, de genocidi cultural, un bon punt de partida per parlar de les marques del temps”, va dir Casacuberta.

“Quin mal rotllo!”, va exclamar entre les rialles del públic Sánchez-Piñol, el primer escriptor que ja ha passat dos cops pel MOT. A cadascun dels articles del seu ebook relata l'eliminació d'una cultura fins a l'últim ésser humà “i quasi sempre són els occidentals els que exterminen”, va observar. “Les marques d'un oncle meu metrallat eren un dels temes favorits dels sopars de Nadal; sempre parlava de l'uniforme vermell de l'aviador alemany”, va comentar l'autor d''Obabakoak', una mica incòmode amb el llibre que havia triat la comissària del MOT per introduir la relació entre la seva obra i el passat. Segons ell, “ val més preocuparse de petites marques i petites vides. Si parlo de grans marques, de genocidis, no em sento legitimat, tinc la sensació de ser retòric”. “És veritat”, va assentir Sánchez-Piñol-. En abordar històries distorsionades pel temps tinc una sensació d'impostura. L'historiador parla dels morts i l'escriptor de novel·la històrica fa que els morts parlin amb la gent, però no podem escriure com la gent d'altres èpoques, entre altres raons perquè el camp semàntic ha quedat dilapidat”. Malgrat això, va afegir, “em consola pensar que la literatura és un artifici i forma part de la creativitat”.

“Hi ha societats amb sobreexcés de memòria i altres que perdonen amb una facilitat sorprenent”, va dir Sánchez-Piñol. “Si es pot oblidar millor, però el record ha de tenir una funcionalitat”, va opinar Atxaga. I va posar l'exemple dels obrers xinesos que van treballar a les obres del ferrocarril transcontinental als Estats Units: “Si vas al museu de Carson City sembla que allò fos un Betlem. S'hi representen els xinesos amb ocellets i recollint flors, però molts van perdre dits i peus i ni tan sols els deixaven parlar la seva llengua. De vegades hi ha raons lluminoses per mirar el passat, per fer justícia poètica i intentar que hi hagi llum sobre un món normalment invisible. Però el terme memòria històrica és desafortunat, millor parlar de veritat històrica”, va puntualitzar Atxaga.

“ El més comú és l'oblit, no la memòria”, va afirmar Sánchez-Piñol, que nega que la literatura tingui una funció moral. “Els llibres no han impedit que la humanitat segueixi igual de malament”, va sentenciar. En tot cas, va dir, no hem d'oblidar que les nostres històries poden ser inintel·ligibles per altres cultures. “En certa ocasió, quan anava amb uns congolenys selva endins, ens vam trobar amb uns pigmeus i un dels congolenys els va mostrar una estampa de Jesús a la creu per demostrar-los que érem bona gent. Hagi fet el que hagi fet, ningú no es mereix això, li van dir abans de marxar indignats”.