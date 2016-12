A casa teníem el costum d’anar amb el cotxe a veure el temporal, si plovia, perquè el Ridaura, que passava a pocs metres, algun cop havia tingut problemes per desembocar, i una vegada va desbordar i va inundar casa nostra, els peus de les cadires van quedar enfangats, els calaixos de baix bufats i la paret un pam tacada. Agafàvem el cotxe i anàvem a veure la desembocadura, i les onades com les que ara mateix està fent. La mar que a l’estiu és un paradís, ara és un animal de muntanyes que treu escuma de ràbia. Les gavines volen cap a l’interior. Gavines en terra, temporal a la mar.

L’octubre passat, en un altre temporal, la mar va engolir una parella que feia una ruta pels camins de ronda. Van trobar el seu cotxe aparcat a S’Agaró, i l’única explicació raonable de la desaparició va ser que una onada els havia arrossegat a mar. Van trobar una motxilla i roba a la cala de les Roques Planes, a Calonge, però fins al cap de quinze dies no va sortir el cadàver d’ell: uns pescadors van recollir-lo davant de Sant Andreu de Llavaneres.

Així d’indeterminada és la mar. Miro els temporals i penso en les guerres. El Ridaura desemboca al començament del passeig marítim de Platja d’Aro, que és on, l’agost passat, una colla d’adolescents alemanys filmaven una pel·lícula de broma. Amb els crits van provocar el pànic de la gent, que va prendre la filmació per un atemptat jihadista. Hi va haver plors, desmais, ferits, atacs de cor i una estampida, i els adolescents van acabar al jutjat.

En l’atemptat d’aquest dilluns a Berlín hi van morir una dotzena de persones i es van confirmar els mals auguris que s’havien fet per a aquestes festes. Barcelona o qualsevol poble tampoc es deslliuren de ser al punt de mira dels terroristes. Veient l’espectacle de les onades que peten contra les roques com focs artificials, vaig recordar que també aquest estiu, per festa major, el dia dels focs, van posar uns blocs de formigó al mig del carrer per evitar la possibilitat d’un camió com el de Berlín. Vaig recordar, també, una veïna amb vel que, al meu carrer, va maleir-me en el seu idioma i va escopir a terra perquè el meu gos se li havia acostat, i el gos és un animal impur, per als musulmans.

Vaig pensar en ella i en la guerra, mirant el temporal, la seva energia, les explosions contra la roca, les onades de muntanyes, vaig pensar que quan la història es mou i es convulsiona, com més a prop la tens més poc ets tu, tot just un gra de sorra, amb les mateixes dificultats que ella tindria per fer-hi o per entendre-hi res, en el fons.