Montsoriu, la fortalesa desconeguda del gòtic català

El castell de Montsoriu, situat entre Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, és una joia del gòtic que brilla més cada temporada i que cada any guanya visitants meravellats per la seva immensitat i capacitat evocadora. Al gran castell del gòtic català s’hi ha fet els últims anys una ingent feina arqueològica, de restauració i d’adequació dels espais, que l’ha convertit en un pol d’atracció a la comarca, però encara és “el gran desconegut”, segons reconeix Joan Carles Codolà, cap de Cultura del Consell Comarcal. A finals de l’any passat es va inaugurar un nou edifici de serveis i atenció al públic que va tenir un cost de 168.000 euros. En els vint anys d’obres de reconstrucció, aquesta imponent fortalesa gòtica ha rebut més de tres milions d’euros procedents de la Generalitat, la Diputació de Girona, l’Estat i el Consell Comarcal de la Selva, propietari del monument.

Les visites s’han anat incrementant des que el monument va obrir les portes el 2011, i l’any passat va tancar la temporada amb la xifra rècord de més de 16.000. Per arribar al castell actualment cal estacionar els vehicles a l’aparcament del coll de Castellar i fer una ruta d’una mitja hora a peu per un camí de terra i amb pujada. A la tardor, però, aquest camí es dinamitzarà amb informació i jocs, amb l’objectiu que “aquesta mitja horeta de caminar es faci amena i passi volant”, explica Codolà.

Els pròxims anys s’anirà actuant a l’interior de la fortalesa per habilitar els espais tancats per a la futura museïtzació, que ha de permetre situar el visitant en el seu període històric.

Montsoriu manté la mateixa estructura i bona part de les estances i els detalls originals del gran castell que va ampliar i reformar el 1350 el vescomte Bernat II de Cabrera. La visita és un passeig per la vida i miracles, tant militars com civils, d’una de les fortaleses més imponents de la Corona d’Aragó. L’entorn no és menys espectacular: a les portes del Parc Natural del Montseny, amb un bosc clàssic de la zona, amb grans alzines i arboços que s’alternen amb els suros, l’arbre predominant al turó on senyoreja el castell.

Una de les grans famílies

Al llarg del segle XI i sobretot del XII, el castell esdevindrà la seu dels vescomtes de Girona, que ben aviat entroncaran amb el casal de Cabrera, i passaran a anomenar-se vescomtes de Cabrera. Al llarg del segle XIV, el castell esdevindrà el palau gòtic residencial dels vescomtes de Cabrera, una de les principals famílies del Principat. S’ha calculat que el domini dels Cabrera pels volts del 1360 era de 4.071 focs o famílies, amb uns 20.455 habitants. La xifra superava en molt els súbdits de la resta de senyors del país, que de mitjana no arribaven a les 2.000 famílies.

Montsoriu, amb les seves muralles concèntriques, la dificultat d’accedir-hi i el sistema d’aprovisionament d’aigües, era del tot inexpugnable. Una guarnició podia ben bé resistir un llarg setge al castell sense necessitat de rendir-se per falta d’aigua, sobretot gràcies a les quatre cisternes distribuïdes arreu del conjunt.

Revaloritzat pels romàntics

Els excursionistes i els literats romàntics dels inicis del segle XX revaloritzen el monument i l’any 1914-1915 es duu a terme la primera catalogació arquitectònica.

El 1994 es va crear el Patronat del Castell de Montsoriu per gestionar el monument i, posteriorment, el 1998, els propietaris van cedir el castell al Consell Comarcal de la Selva, que hi ha dut a terme diferents obres de restauració des del 1995.

A la web montsoriu.cat hi ha abundant informació sobre el monument, així com sobre la tipologia de visites que s’organitzen. Entre les pròximes campanyes hi ha, per exemple, l’activitat Per Sant Jordi visita el castell, amb l’obsequi de punts de llibre i la promoció de la publicació que recull els avatars del monument.