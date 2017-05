Música, teatre i reivindicació per obrir el festival Ítaca

Amb la ja tradicional pujada familiar al castell del Montgrí, diumenge es donarà el tret de sortida a la cinquena edició del festival Ítaca, que enguany presenta la seva programació més ambiciosa. Des de finals de maig fins a principis de juliol, s’han programat més d’una vintena d’actuacions musicals, teatrals i familiars en diverses poblacions del Baix Empordà. Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la celebració de l’Ítaca Sant Joan les nits del 23 i 24 de juny a la platja de l’Estartit, amb Zoo, Lágrimas de Sangre, Def con Dos, Ítaca Band, Sara Hebe, Roba Estesa i Hora de Joglar. Els concerts de la nit de la revetlla seran de franc i hi haurà la possibilitat d’allotjar-se en un càmping de la població.

Cartell de luxe

Una altra novetat és que per primera vegada s’ha programat una actuació a Barcelona. Serà la de la cantant israeliana Yael Deckelbaum a la sala Luz de Gas. Amb la seva cançó Prayer of the mothers, Deckelbaum va posar banda sonora a la iniciativa Marxa per l’Esperança, en què van participar milers de dones palestines i israelianes, en una marxa des del nord d’Israel fins a Jerusalem que es va convertir en una històrica crida per la pau.

Mishima, Albert Pla & Tortell Poltrona, Gossos, Càntut -amb Sanjosex i Belda-, Dr. Ring Ding, Drop Collective, Renaldo & Clara o la desena edició del Jazzpera, amb Andrea Motis, Joan Chamorro i Rita Payés, són alguns dels altres noms destacables en l’apartat musical. En el teatral destaca l’actuació del polifacètic Marc Martínez amb el seu espectacle Mal Martínez: humor i hòsties, que representarà al Teatre Municipal de Palafrugell.

Espai de reflexió

El festival Ítaca manté la seva aposta de ser un espai de reflexió, i avui estrena la programació amb una conferència a l’Espai Marfà de Girona sobre la llibertat d’expressió a càrrec del cantant de Def Con Dos, César Strawberry, que va ser condemnat a un any de presó per diversos missatges publicats a les xarxes socials. Strawberry explicarà amb detall el seu cas i es debatrà sobre la situació actual de la llibertat d’expressió a l’estat espanyol, que també té altres casos polèmics com el de la condemna a Cassandra Vera, una estudiant d’història, per uns acudits penjats a Twitter.

Pujada al Montgrí

L’estrena popular, però, es farà amb la pujada al Montgrí. Allà hi haurà les actuacions musicals de Pau Riba i Guillem Roma, a més del tast de vins multitudinari que es fa cada any gràcies a la col·laboració de la DO Empordà i la Ruta del Vi. L’entrada, a un preu popular de 12 euros, inclou dinar, beguda, una samarreta commemorativa de l’esdeveniment i el tast de vins.