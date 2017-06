Nacho Vegas: l’home seràfic

Una mena de trobador postmodern, Nacho Vegas s’ha aturat dos dies a Girona per presentar llibre i concert, inaugurant el XIV Festival In-Somni. A l’ Auditori de la Mercè, el cantautor asturià va complir amb un concert una mica curt i estàtic, del qual els seguidors van sortir contents.

Tot i que aquesta edició de 2017 centra força la seva programació en el punk rock, l’In-Somni d’enguany va triar per obrir l’escletxa ni més ni menys que a Nacho Vegas, figura irrenunciable de l’indie estatal. D’aquesta manera s’ha corregit una feblesa incomprensible, ja que l’asturià, sens dubte un dels més destacats cantautors en llengua castellana d’aquest inici de segle, no havia cantat mai a Girona.

Es va aprofitar l’avinentesa, ja que el dimecres 7 Vegas, llargament reconegut pels seus dots lírics, presentava a la Context un poemari amb el suggeridor títol de ‘Reanudación de las Hostilidades’, davant d’un públic nombrós: un apetitós aperitiu per a la romeria de la nit següent, fins a l’Auditori del Centre Cultural de la Mercè, pel desitjat concert. Però qui va pujar primer a l’escenari de l’antiga nau gòtica van ser les Kinsale, dues joves terrassenques que van deixar molt bones sensacions amb el seu format minimal, duet de veus i guitarres. Girant per territoris ja coneguts del pop-folk al sabor de Russian Red o Annie B Sweet, amb certa influència celta d’Irlanda (Kinsale és una població de l’illa), s’entenen les versions (Simon & Garfunkel, PJ Harvey...) com a precaució, tot i que les cançons pròpies ja tenen corda per volar. De fet el punt fort del projecte és intrínsec, la veu rotunda d’una d’elles ( Raquel Muñoz), que també crida l’atenció per la densa melena i la curiosa forma de tocar el bombo amb el taló. A tenir en compte.

I després de la sorpresa, finalment Ignacio. El de Gijón va obrir camí el 2001 amb l’insuperable ‘Actos Inexplicables’, primer d’una prolífica llista de LPs, EPs i compilacions que va publicar durant aquesta dècada i mitja. Potser no va repetir mai la inspiració primigènia, però va estabilitzar amb suficient èxit i prestigi la fórmula: melodies lentes i suaus sobre les quals teixeix lletres de desamor, crítica social i humor negre. Prou carismàtic, seria no obstant d’esperar que es resguardés menys darrere d’aquell perfil defensiu i quelcom distant. És un personatge seràfic i auràtic com una escultura de l’antiguitat, desprenent immòbil i prudent la seva veu profunda i rocosa, que sona en directe més greu que en els discos.

A la Mercè va actuar amb banda, a la qual es va incorporar a darrera hora Ivan ‘Telefunken’, que es va mantenir discret. L’estaticisme donava preeminència a les cançons, com les meravelloses ‘Reloj sin manecillas’ i ‘Marquesita’ o l’immortal ‘Que te vaya bien Miss Carrusel’. Rescatar a Violeta Parra i alguna cançó popular asturiana confirma la deriva folklorista, ja que de viure en altres temps Nacho Vegas hagués estat un cantor d’intervenció, com també apunten els seus discursos engatjats, però, encertadament, sense histrionismes.

De totes formes, estilísticament els temes acabaven sonant força idèntics entre si en els arranjaments, limitació de la qual es va intentar sortir recorrent a l’ukelele (finalment algú que el toca bé!), algun desplegament ‘shoegazer’ de la guitarra elèctrica o els canvis d’exercici de l’eficaç percussionista. Evidentment, també va haver-hi un moment de Vegas en un solo. I encara la prestació del gironí Xebi SF en la paròdica ‘La Gran broma final’. El club de fans (o d’amics, que ja tenim una edat) reaccionava bé, a vegades entonant les lletres o picant de mans, però altres també vessant silencis sepulcrals.

La vetllada va acabar amb l’afrancesada ‘Luz de Agosto en Gijón’, arrodonint una inesperadament escassa hora i deu minuts d’actuació. Potser seria d’esperar més continent i més contingut. O potser és simplement que la cordura és curta.