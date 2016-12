La Nadala reivindicativa de Le Croupier triomfa a les xarxes socials

" Vivim en un món cínic, i per Nadal aquest cinisme es multiplica", afirma Carles Cors, músic i actor del grup gironí Le Croupier per contextualitzar la Nadala amb què pretenen "despertar ni que sigui per uns segons les consciències més acomodades". Amb música de la seva particular versió de 'La santa espina' i la lletra canviada per fer-la més reivindicativa, Le Croupier explica mitjançant una conversa de WhatsApp plena de sarcasme i ironia les contradiccions d' una societat que adora "unes icones provinents de les mateixes terres d'on avui la gent marxa fugint de la misèria. I a ells els tanquem les portes mentre mirem cap a una altra banda i assistim a aquest simulacre de pau, amor i bondat que és el Nadal", lamenta Cors.

"A vegades sembla que l'esperit nadalenc ens deslliuri de la passivitat extrema que hem tingut durant tot l'any. I és que aquest és un dels mals endèmics de la nostra societat: la passivitat", opina Cors. El vídeo, realitzat per Albert Blanch, està funcionant molt bé a les xarxes socials i, només a YouTube ja porta més de 4.000 visionats, a una mitjana de més de 1.0 al dia. " Tots els àpats i trobades familiars d'aquests dies tenen el seu moment 2.0, i això va fer que ens semblés oportú que a la gent li arribés per WhatsApp una cançó-felicitació explicada mitjançant una conversa de WhatsApp", comenta Cors.