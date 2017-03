Nou descens de passatgers a l'aeroport de Girona, que tanca el febrer amb una caiguda del 23,5%

L' aeroport de Girona ha tancat el mes de febrer amb una davallada de passatgers del 23,5% respecte l'any anterior. Per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) han passat un total de 39.550 viatgers, la dada més baixa des del 2003 (fins on hi ha dades publicades d'Aena). Aquest és, doncs, el febrer més fluix des de l'arribada de Ryanair a l'aeroport gironí.

En l'acumulat dels dos primers mesos del 2017, les dades continuen amb un marcat caràcter negatiu: l'aeroport suma 80.294 usuaris, un 18.9% menys que el mateix període de l'any passat. Les operacions, però, s'han mantingut més estables amb 914 aterratges i enlairaments (-0,1%) i en els dos primers mesos de l'any acumula 1.665 moviments (-2,7%).