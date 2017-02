Olot es multiplica per 2

Aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, la ciutat d’Olot i bonics paratges de la Garrotxa es converteixen en centre d’atracció turística repetint l’exitosa campanya Olotx2, que ofereix places d’hotel, menús i activitats de tota mena a meitat de preu. Es podran visitar museus (amb entrada gratuïta), fer rutes en bicicleta, en segway, en burro, i gaudir de concerts per a tots els gustos i totes les edats en sis escenaris repartits per la ciutat. També s’ofereixen visites guiades a granges i masies, amb l’oportunitat de descobrir com viuen els animals i com s’elaboren els seus productes. Olotx2 destaca també pels importants descomptes en molts productes i serveis. Totes les activitats i propostes es poden consultar a la web olotx2.cat.