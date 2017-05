Olot lidera un projecte pioner a Europa per fomentar millores d'eficiència energètica a llars i negocis

Olot serà l'escenari d'una prova pilot única a Europa per fomentar millores d'eficiència energètica a les llars i negocis facilitant el finançament de les obres. L' EuroPACE es basa en un programa que s'ha implantat amb èxit als EUA que ofereix als interessats un finançament associat a la propietat per poder assumir el cost de les obres. Els diners es poden retornar en un termini de fins a 20 anys i amb un interès baix. Les obres que s'han dut a terme van des de la millora dels aïllaments o la substitució de calderes fins a l'ús d'energies renovables, com ara la instal·lació de plaques solars.

A la capital de la Garrotxa, els edificis residencials són el segon emissor de C02 després del transport, i per tant són un factor a tenir en compte en la lluita contra el canvi climàtic. El programa americà ha demostrat que no només serveix per impulsar millores d'eficiència energètica, sinó que també comporta la creació de llocs de treball i dona feina a empreses locals. Des que fa vuits anys es va posar en marxa a Sonoma, a Califòrnia, s'han rehabilitat 148.000 llars i s'han creat 40.000 llocs de treball. A la Garrotxa, el programa entrarà en funcionament el 2019.