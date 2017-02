Paranys i insecticides per frenar-ne la progressió

La vespa asiàtica es va introduir a Europa l’any 2004 mitjançant una femella fecundada que va arribar en un contenidor de ceràmica xinesa al port de Bordeus. Des d’allà es va escampar per tot França, sobretot per la zona atlàntica plujosa. “Allà n’hi ha per tot arreu. En canvi, a la França mediterrània seca n’hi ha molta menys”, diu el professor de botànica de la UB Jaume Cambra. El País Basc, Navarra, Cantàbria i Galícia van ser els primers territoris de l’Estat a detectar-ne la presència. A Catalunya se’n va trobar el primer niu a l’Alt Empordà el 2011 i un any després ja n’hi havia a la Garrotxa.

Mètode coreà

Actualment els apicultors combinen dos sistemes per frenar-ne l’expansió. D’una banda, uns paranys amb feromones per atraure les reines i que no puguin sortir-ne i, des de fa uns mesos, també apliquen el mètode conegut com a coreà o troià. Es tracta d’agafar una vespa reina, tallar-li les potes de darrere perquè no es pugui espolsar i impregnar-li l’abdomen amb un insecticida. Quan se la deixa anar, va cap al niu i enverina la resta d’exemplars.

Aquest sistema es va començar a fer servir l’octubre de l’any passat a les Planes d’Hostoles (Garrotxa) amb resultats satisfactoris i ara s’aplica a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. “Va bé si la vespa té el niu relativament a la vora, però si el té a un quilòmetre o més no serveix perquè amb el vol va perdent l’insecticida i no afecta el niu”, diu López. A Galícia també fan servir carn enverinada, però aquí s’ha descartat per les afectacions que podria tenir el verí per a altres animals una vegada s’ha introduït en el medi. “Nosaltres no ho recomanem, però no podem saber si algun apicultor desesperat ho fa pel seu compte”, diu López.

Encara que d’entrada els agents rurals combatien la vespa asiàtica, des de fa un any només actuen en casos concrets. “Hi hauríem de destinar tots els efectius i no és factible. De vegades trobar un niu és feina de tres o quatre dies de diversos agents i tenen altres tasques”, diu Miralles. “La vespa asiàtica és una espècie invasora més, com en el seu moment ho va ser la rata de claveguera. S’han d’aplicar mesures per evitar que es descontroli”, afegeix.