El Parc Científic de Girona ja depèn de l'administrador concursal

El patronat del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona -format per la UdG, la Diputació de Girona, l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)- ja ha perdut totes les competències sobre el complex, que a partir d'ara serà controlat i gestionat per l'administrador concursal. Després que el jutjat mercantil de Girona dictés divendres passat la resolució de liquidació del Parc, l'administrador concursal té un termini de quinze dies hàbils per presentar un pla de liquidació. El procés podria allargar-se fins a dos anys i durant aquest temps el Parc haurà de mantenir l'activitat.

Sergi Bonet, rector de la UdG i fins ara president del patronat del parc, ha subratllat que el Parc "no perdrà valor". També ha recordat que el 60% de la superfície del complex és de la UdG i que la liquidació només afecta el 40% restant, que pertany al Parc. Com que la universitat té el dret de superfície de tot el complex per a 64 anys, els compradors no podrien canviar-ne els usos -forçosament relacionats amb innovació i transferència de coneixement- sense el vistiplau de la UdG.

El Parc Científic va entrar en liquidació el 30 de març en no arribar-se a un acord amb l'estat per tornar el deute amb el ministeri d'Economia, que puja a 27,6 milions d'euros. El parc va entrar en concurs de creditors el gener del 2015 i arrossega un deute total de 42,3 milions.