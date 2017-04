Pedralta inspira un ‘thriller’

La roca basculant de Pedralta (a la imatge en una postal del 1918) ha inspirat un thriller místic produït i dirigit per russos però amb intèrprets catalans. Es va rodar l’any passat a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i narra la baixada als inferns d’un pagès de Tordera. Una cinquantena de persones, entre actors i extres, van assistir a la preestrena de Pedralta als cinemes Oscar de Platja d’Aro. Els artífexs de la pel·lícula asseguren que la projecció és “un homenatge” a tots aquells que han fet possible el film, un autèntic mestissatge que lliga el cinema rus amb el català, informa l’ACN. A partir d’ara, l’objectiu és que el thriller -gravat íntegrament en català- entri a la cartellera, i per això els seus productors el portaran a festivals de cinema. El que és segur és que el film contribuirà a fer més conegut un indret singular del paisatge gironí.