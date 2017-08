Pont de Molins recorda la Rovirada

L'11 d'abril del 1811, una acció militar sorpresa durant la Guerra del Francès que va permetre recuperar el castell de Sant Ferran de Figueres, que estava en poder de l'exèrcit napoleònic. L'acció va ser possible gràcies al fet que un flequer de la fortalesa va fer una còpia de la clau i la va donar a un grup de resistents a l'ocupació, que van ser comandats pel sacerdot i ex-coronel de l'exèrcit espanyol Francesc Rovira Sala. La paradoxa va ser que una vegada desallotjades les tropes franceses de la fortalesa figuerenca, el castell va quedar abandonat perquè les tropes de l'exèrcit espanyol no el van recuperar.

Fa sis anys es van commemorar els dos-cents anys d'aquest episodi amb un documental d'uns 30 minuts de durada, amb el testimoni de diversos historiadors, i se'n va fer una ficció històrica, també de 30 minuts, tot amb la direcció de Jaume Simon i el guió d' Agustí Vehí i Marie Gournay. En el rodatge, que es va fer al castell de Sant Ferran de Figueres, a Pont de Molins, a Castelló d'Empúries i en un indret a prop de Banyoles, hi van participar més d'un centenar de voluntaris. Tant el documental com la recreació històrica es podran veure dissabte que ve, 19 d'agost, a les 21.00 al monestir del Roure de Pont de Molins, on es va rodar part de la ficció històrica, en la primera sessió de cinema a la fresca que organitza l'associació Els Encantats de Pont de Molins.

Mentrestant, en diversos bars i restaurants de Pont de Molins s'exhibeixen els vuit models de vestit que es van fer per als actors i les actrius. L'autora dels vestits també va ser Marie Gournay, que va seguir rigorosament com eren les peces de l'època. "Una de les coses que va fer Napoleó va ser dotar el seu exèrcit de la uniformitat més clara que hi havia hagut mai fins aleshores. Va posar una atenció especial en la vestimenta", diu Gournay. "Per fer la casaca militar de mossèn Rovira vaig seguir fidelment el model que portava en un quadre seu que hi ha al Museu del Prado de Madrid, i la vestimenta de les persones civils, simplement és la de l'època", conclou.