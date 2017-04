Processons i escenes de la vida de Crist a les comarques gironines

Els Manaies de Girona surten el Divendres Sant des del Castrum de Sant Lluc per recórrer la ciutat. També participen a la Processó del Sant Enterrament que se celebra a partir de les 21 h. Els soldats desfilen solemnement picant a terra amb la llança, acompanyats per la música. L’origen llegendari d’aquesta tradició rememora la nit de la mort de Jesús, quan Ponç Pilat va enviar una guarnició de legionaris per comprovar si el Messies havia ressuscitat.

La Dansa de la Mort de Verges es podrà veure avui en el marc de la Processó que recorre els carrers del poble. El primer testimoni documentat sobre aquesta festivitat data del 1666. Després d’una primera representació a la plaça Major, que acaba amb la condemna de Jesús, l’obra continua amb una processó. Cap a mitjanit, pels carrers de Verges es representen les escenes del recorregut de Jesucrist fins a la muntanya del Calvari, en un ambient tenebrós il·luminat exclusivament per torxes enceses i pels cargols plens d’oli i amb un ble encès, al carrer dels Cargols. Un dels punts culminants i més seguits és la Dansa de la Mort, símbol del poble i de la cultura popular, executada per cinc esquelets saltant al so d’un tabal.

A Sant Climent Sescebes es fa també una reconeguda Passió el Divendres i el Diumenge Sant. Bandera de Catalunya, divendres al castell-palau de Bellcaire d’Empordà, és un muntatge teatral centrat en la història del país durant els segles XII i XIV fet amb la participació entusiasta dels veïns. A Sant Hilari Sacalm, divendres, es fa el Via Crucis Vivent, on es barreja la Passió de Crist amb el fervor de les processons. Avui a les 20 h, a la sala La Planeta de Girona, es fa la segona representació de la lectura dramatitzada Testimoniatge cristià, que ret homenatge a Narcís-Jordi Aragó.