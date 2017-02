El secretari d’Obres Públiques valencià diu que si a Madrid li preocupa la unitat d’Espanya hauria d’invertir en el Corredor Mediterrani

El convidat al Cercle d’Infraestructures, Josep Vicent Boira, secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, ha estat contundent a l’hora d’explicar a la Cambra de Comerç de Girona l’absoluta manca de voluntat política del govern de l’Estat per potenciar el Corredor Mediterrani. “La metàfora de la situació és que, pel Govern espanyol, el Corredor Mediterrani passa per Madrid”, ha explicar Boira, aclarint que no ho deia amb ironia. De fet, el govern espanyol ha inclòs línies ferroviàries que passen Madrid en la seva concepció de Corredor Mediterrani i fins i tot ha aconseguit fons europeus. El responsable de les infraestructures al País Valencià troba “ intolerable” que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que abans havia estat secretari d’Estat d’Infraestructures, declari que “hi ha exageració en la importància de l’eix Mediterrani”.

Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona, ha afirmat que hi ha “una ceguesa total per part de Madrid”. Segons Espadalé, “ja hi ha una entesa gairebé total entre els polítics i els empresaris del territori de l’eix Mediterrani, només ens falta la tercera pota: Madrid”. Pere Macias, president de la Fundació del Cercle d’Infraestructures, ha estat d’encarregat de presentar Josep Vicent Boira i ha lamentat que, en el Corredor Mediterrani, “ no s’imposa la racionalitat econòmica i social”.

Boira ha explicat a la Cambra de Girona que el tren Talgo que el portava des de València a Barcelona havia arribat amb molt de retard, per la qual cosa un dels passatgers va comentar, amb raó, que haurien anat igual de ràpid agafant el TGV de València a Madrid i després de Madrid a Barcelona. La concepció “isabelina” de la política d’infraestructures de l’Estat espanyol, radial i amb el centre a Madrid està, segons Boira, “ancorada en el segle XIX i no ha variat en 200 anys”.

El secretari valencià d’Obres Públiques ha assegurat que la baixa inversió al corredor, que “està en unes condicions lamentables”, no és un problema de diners, com es demostra en les quantioses inversions que reben altres zones de la península. “ Si tan preocupats estan per la unitat d’Espanya, com és que no hi ha el mateix compromís polític en unes zones del territori que en d’altres? Això és greu”, ha sentenciat. Boira ha recordat que l’únic tram que no té duplicació de via als plans futurs del govern (segurament fins més enllà del 2.023) és el de València- Tarragona. “Tot això ens condemna a un futur pessimista”, ha afegit.

Josep Vicent Boira manté que l’eix Mediterrani és un dels 9 eixos prioritaris per Europa, tot i que “Espanya no ho ha entès”. També ha recordat que el tram València-Madrid és l’únic tram de ferrocarril de transport de mercaderies que funciona, perquè té la línia duplicada.