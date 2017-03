Lluís Puigdemont, nou president del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament

El gironí Lluís Puigdemont, fins ara representant de la Coordinadora d’ONG Solidàries al Consell Català de Cooperació al Desenvolupament (CCCD), ha estat escollit nou president d’aquest organisme en substitució de Núria Camps Vidal. El nou president del CCCD aposta per "un nou model de cooperació de país en què tothom se senti representat, partícip i important".

Puigdemont és molt conegut i ben valorat en el món de la cooperació i solidaritat gironina per la seva dilatada experiència en diversos fronts de lluita contra les desigualtats i en especial en l’àmbit dels drets de les persones. A més de treballar com a cap d’àrea d’Immigració a Càritas Girona –durant els anys 2003-2014–, en cooperació al desenvolupament ha treballat a la República Dominicana i a Hondures amb Setem, a Guatemala amb la Fundació Utopia, i a Gàmbia, amb l’Associació de Dones Kerewan Samba Sira. Està vinculat a diverses plataformes, com per exemple, l’Espai Antiracista Salt-Girona, la Xarxa pels Drets Socials o la Plataforma Girona Acull.

Lluís Puigdemont és director de la Fundació Ser.gi des de l’any 2014 i forma part del secretariat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme des de l’any 2004. Des de l’any 2015, a més, n’és el vicepresident. L’any 2015 va entrar com a representant de la Coordinadora al CCCD i va participar en la redacció del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018.

EL CCCD és l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l’activitat de l’administració de la Generalitat en aquest àmbit. Està format per representants de l’administració de la Generalitat i de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i altres institucions, entitats i personalitats rellevants reconegudes com a membres destacats de la comunitat catalana per al desenvolupament.