Puigdemont inaugura la nova estació d'autobusos de Girona, que no entrarà en servei fins dimarts

La nova estació d'autobusos de Girona, que ha costat vuit milions d'euros i preveu acollir 1,7 milions de passatgers anuals, ha estat inaugurada aquest matí pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Les instal·lacions, que entraran en servei dimarts, estan situades a l’estació intermodal soterrada de la línia d’alta velocitat, al parc Central, i s’hi accedeix a través de la mateixa entrada a l’estació del TAV.

Puigdemont ha dit avui que l'obra s'ha executat "de forma exemplar" malgrat la "complexitat constructiva". També ha recordat que s'ha fet en una època caracteritzada per la manca de recursos de la Generalitat i mentre l'Estat encara està acabant les obres de reposició del Parc Central en superfície. Segons ell, es tracta d'"una obra necessària que li escau a la Girona del futur. No està feta amb visió provinciana", ha afegit.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha recordat que caldrà desmantellar l'actual estació, que el 2008 es va situar provisionalment a la plaça d'Espanya a causa de les obres del TAV i dimarts deixarà de donar servei. En aquest sentit, ha demanat " lleialtat institucional" a Adif per posar-se d'acord, accelerar els treballs i decidir quin ús tindrà aquest espai. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha dit que "amb la inauguració d'avui es fa un pas endavant amb una estació capdavantera, moderna i avançada que respon a la idea de fer un gran hub".

L’Ajuntament de Girona ha organitzat per demà -de deu del matí a dues de la tarda- una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'equipament, que malgrat ocupar un espai d'Adif ha estat finançat per la Generalitat. L’estació d’autobusos té una superfície de 14.657 metres quadrats, que es reparteixen en les andanes (prevestíbul i central), la sala d’espera (climatitzada i aïllada del soroll de les andanes), el vestíbul, els vials de circulació dels autobusos, les andanes i les taquilles. Hi haurà un total de 24 andanes pels serveis regulars i tres per al propi funcionament de l’estació. També hi haurà deu taquilles per als operadors i una taquilla assignada als serveis de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona (ATM) i a la Girocleta.

Actualment l’estació acull vuit operadors amb línies regulars: cinc de nacionals (Ampsa, Barcelona Bus-Sagalés, Eix Bus, Sarfa i Teisa) i tres d’internacionals (Eurolines, Linebus i Ouibus). També hi operen companyies internacionals que uneixen diferents punts del continent europeu i el nord d’Àfrica.