Quatre obres del Temporada Alta, finalistes als premis de la crítica

Les coproduccions i produccions de Temporada Alta Davant la jubilació, dirigida per Krystian Lupa; De welwillenden (Les Benignes), de Jonathan Littell i dirigida per Guy Cassiers; In memoriam. La quinta del biberó, de la Kompanyia Lliure dirigida per Lluís Pasqual, i Un obús al cor,de Wajdi Mouawad, han estat escollides finalistes en sis de les categories principals d’aquesta edició dels Premis de la Crítica de les Arts Escèniques.

L’associació per a la promoció de les arts escèniques Recomana ha nominat Davant la jubilació, coproduïda per Temporada Alta i Teatre Lliure, com a finalista en tres de les categories principals: millor espectacle de teatre, millor actriu principal, per Marta Angelat, i millor espai sonor, per Roger Ábalos. Està previst que aviat aquest espectacle, estrenat al Temporada Alta, iniciï la seva gira internacional.

De welwillenden (Les Benignes),coproducció del Temporada Alta amb cinc dels festivals europeus més rellevants del moment,ha estat nominada en la categoria de millor espectacle internacional de teatre, i Un obús al cor, de La Perla 29, en la de millor actor principal, per Ernest Villegas, i millor il·luminació, per Quim Blancafort. Finalment, In memoriam. La quinta del biberó, l’espectacle que va inaugurar el festival, coproduït amb el Teatre Lliure i que ara està de gira per l’estat espanyol, opta al premi a la millor dramatúrgia/adaptació.

Els premis de la Crítica de les Arts Escèniques es lliuraran el dia 27 de març.