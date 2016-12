Quines, pessebres vivents i diorames que fan Nadal

La quina, també anomenada quinto, plena, rifla o loteria vella, és el joc típic de les dates nadalenques que es juga a les comarques gironines, principalment a l’Empordà i al Ripollès. Més de 50 pobles de la demarcació organitzen trobades, en alguns casos multitudinàries. Bescanó té l’orgull d’organitzar una de les quines amb més públic, però la llista seria interminable: Anglès, Blanes, Girona (als barris de Santa Eugènia, Taialà, Sant Narcís i Montjuïc), l’Estartit, l’Escala, Llagostera, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí...

El Pessebre Vivent de Castell d’Aro, que comença el 1959 de la mà de mossèn Gumersind i la família Bas, està considerat el més antic de Catalunya. El mossèn es va inspirar en el Pessebre Vivent d’Engordany (Andorra), creat per Esteve Albert. El primer any només hi havia la representació del Naixement a les ruïnes del castell de Benedormiens, origen del municipi, però amb els anys es va anar ampliant. Posteriorment, van néixer altres pessebres vivents a les comarques gironines, també amb un fort arrelament, com els de Bàscara, Brunyola, Pals, Bescanó, Fontcoberta i Santa Pau.

Aquest any Girona és la seu de la Biennal del Pessebre Català. Diferents espais acullen diorames dels principals autors del país, que se sumen a la clàssica exposició de pessebres a la Carbonera. Hi ha pessebres al CaixaForum, a la Diputació de Girona, a l’Ajuntament i al Teatre Municipal. En aquest últim espai hi ha setze diorames dels Pastorets del Centenari de Folch i Torres.