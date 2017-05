Quinze anys salvant l’Empordà

La bonança econòmica va fer que l’any 2002 la Institució Altempordanesa per a la Defensa de la Natura (Iaeden) fes una crida per crear una plataforma davant l’allau de projectes que hi havia sobre la taula. L’objectiu era atraure persones fins llavors no implicades en la defensa del patrimoni natural per col·laborar. El 14 de juny del 2002 més d’un centenar de persones van acudir a la crida i d’allà va néixer Salvem l’Empordà. Els primers anys la nova plataforma va funcionar amb l’entitat jurídica, el suport i l’experiència de la Iaeden, aleshores amb 22 anys d’història, fins que el 2008 es van fusionar i es van convertir en Iaeden - Salvem l’Empordà.

Nombrosos projectes aturats

A diferència d’altres plataformes que també es van constituir aquells anys, Salvem l’Empordà va voler que el seu àmbit d’actuació fos comarcal i no centrar-se en un projecte en concret. Per això el seu primer objectiu va ser reclamar el pla director de l’Empordà, una eina supramunicipal que servís per acotar i ordenar el creixement urbanístic de la comarca.

“El balanç és molt positiu perquè tan sols haver aguantat 15 anys ja és un èxit. En un primer moment, quan respon molta gent tot resulta fàcil, però això podria haver estat una bombolla. Els anys, però, han demostrat que no hem estat una bombolla i que hem fet molta feina”, diu Bàrbara Schmitt.

En aquests anys, Salvem l’Empordà ha fet més de 50 accions directes i ha convocat 55 manifestacions. Pot esgrimir haver aturat nou urbanitzacions, dos camps de golf, un aeròdrom, una marina residencial, una carretera, un hotel i vint cases projectats en territori protegit, a més de diversos projectes de parcs eòlics com el de la serra dels Tramonts, amb uns aerogeneradors que haurien estat més alts que els pujols on es volien emplaçar.

Al plat negatiu de la seva balança hi ha no haver pogut aturar la MAT, encara que, conjuntament amb altres associacions ecologistes del territori, es va aconseguir una mobilització sense precedents a les comarques de Girona. “En els projectes que venen de Madrid o Brussel·les és molt més difícil incidir-hi”, admet Schmitt. “Però sobretot crec que hem contribuït molt a conscienciar la gent. Ens hem convertit en un factor a la comarca, això ho veiem en el nombre de trucades que rebem quan algú detecta un abocament il·legal en un riu, per exemple -segueix la portaveu de Salvem l’Empordà-. I les administracions també ens tenen molt en compte perquè saben que davant de qualsevol projecte presentarem la nostra opinió”.

Campanya Som Empordà

Per commemorar l’aniversari, dissabte passat Salvem l’Empordà va començar a Figueres un seguit d’actes que s’estendran fins a mitjans de juny en el marc de la campanya Som Empordà, que s’ha marcat l’objectiu de doblar el nombre de socis de l’entitat, que actualment és de mig miler. Segons Salvem l’Empordà, encara hi ha més d’un centenar d’obres que amenacen indrets de la comarca. En la festa de dissabte passat també es va homenatjar Sebastià Delclòs, Pitruc, un dels activistes més veterans en la defensa del patrimoni empordanès.