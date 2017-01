Recullen signatures per demanar un rei Baltasar negre a la cavalcada de Girona

" Volem un rei negre a la Cavalcada de Reis de Girona". És una petició del regidor de la CUP Lluc Salellas, que ha iniciat una recollida de signatures a través de la plataforma digital Change.org i de moment ja ha recollit més de 460 signatures. Fins ara, la persona que fa de Baltasar a Girona sempre ha sigut un home blanc pintat de negre. "Cal aprofitar que tenim una ciutat més diversa per incloure persones negres a la cavalcada, especialment en la figura del rei Baltasar", diu la sol·licitud, que també demana " treballar perquè no hi hagi tampoc discriminació de gènere en les figures reials".

La petició digital col·lectiva a l'Ajuntament de Girona com a responsable últim de l'esdeveniment també proposa " obrir encara més la possibilitat de participació a la Cavalcada reial a través de formularis a internet i publicitat arreu, com ja fa l'Ajuntament de Barcelona amb 15 vegades més de població, perquè tothom qui en tingui ganes pugui participar alguna vegada a la cercavila". Es tracta, segons Salellas, de " democratitzar-ho més", a banda de "seguir treballant per fer extensiva la presència 'reial' als barris de la ciutat els dies abans de la jornada". La Cavalcada de Reis és organitzada pels Manaies de Girona, que també decideixen qui fa de rei.