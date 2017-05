Roses crearà un carril bici al passeig marítim per lluitar contra el 'top manta'

L' Ajuntament de Roses (Alt Empordà) vol crear un carril bici al passeig marítim com a mesura de pressió per fer fora als 'top manta' de la zona, una de les que concentren més venedors il·legals. L'alcaldessa, Montse Mindan, diu que l'actuació té també com a objectiu regular la circulació de vehicles de dues roses (com els 'segway') i millorar la convivència amb els vianants.

Paral·lelament, el consistori està realitzant les proves per contractar sis nous agents de Policia Local i continuarà els dispositius conjunts amb altres cossos de seguretat per lluitar contra la problemàtica de la venda ambulant. De fet, el municipi es va adherir a la campanya promoguda per la Confederació de Comerç de Catalunya i està a l'espera de rebre uns díptics en diferents idiomes que alertin als possibles compradors.