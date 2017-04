Salts i somriures per desfer nusos al barri de Sant Joan de Figueres

L'aposta del Festival Còmic i de l' Ajuntament de Figueres de portar un espectacle al barri de Sant Joan va ser una sorpresa per a molta gent. Però vista la resposta popular va quedar ben clar que va ser un encert. La comunitat gitana estava especialment contenta amb la proposta. “Esclar que estem contents, és la primera vegada que pensen en nosaltres per fer una cosa així”, deia José Castellón, president de la Comunitat de Veïns del Barri de Sant Joan. “ Un 10, això és el màxim. Tan de bo pensin en nosaltres més sovint per fer coses”, afegia Juan Borjas, del Consell de Savis del barri. “Agraïm molt que hagin vingut a portar un espectacle així al nostre barri. És una molt bona manera que tots ens puguem anar coneixent una mica més”, opinava Joaquim Pubill, que també forma part del consell.

Coneixement mutu

Unes 300 persones van seguir l'espectacle de la companyia Bot Project, de les quals aproximadament una tercera part no eren veïns del barri. De fet, per a la gran majoria dels que hi van anar expressament, va ser la primera vegada que van trepitjar-lo. Va ser el cas d'en Sergi i la Lídia, figuerencs que no hi havien estat mai. “Home, la veritat és que quan et planteges anar a fer un volt per la ciutat no penses en venir aquí. Però l'experiència ha estat molt bé i només d'arribar hem sentit que se'ns acolliria bé, com així ha estat”. També va ser la primera vegada per en Quim. “Jo sóc de Sant Miquel de Fluvià i només hi havia passat alguna vegada per la carretera però mai li havia vist els budells al barri”, va dir. Però la seva dona sí que els hi havia vist “Jo sóc de Figueres i havia vingut aquí abans, a repartir menjar, i la veritat és que havia percebut una certa hostilitat. Una mica allò de 'què fas aquí, forastera? Això és nostre', va dir la Sílvia. “Però avui molt bé, de fet només d'entrar al barri ja ens han preguntat: 'veniu a l'espectacle? És tot recte', ens han dit”, ha afegit ella.

“Treballem per integrar millor la comunitat gitana a la ciutat però en un doble sentit, volem que la gent de la resta de Figueres vagi al barri i però també que la del barri vagi a la ciutat”, deia el tinent d'alcalde i regidor delegat del barri, Francesc Cruanyes. “La setmana passada vam fer que la comunitat gitana portés la seva festivitat, del Dia Internacional Gitano a l'Ajuntament. Vam intercanviar banderes, i a la plaça del Teatre El Jardí es va fer una mostra de cuina popular gitana”, va afegir Cruanyes. La Sílvia també va anar a aquesta mostra de cuina gitana. “Érem molt pocs els que no érem gitanos allà. Però és un pas. Aquest coneixement entre paios i gitanos s'ha d'anar fent a poc a poc i, sobretot, ha de ser mutu”, va concloure la Sílvia.