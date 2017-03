Salut garanteix que cap dels ànecs afectats per grip aviària arribarà a la cadena alimentària

La Generalitat garanteix que cap dels ànecs afectats per grip aviària arribarà a la cadena alimentària. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha volgut subratllar que els brots del virus detectats a comarques gironines, i que han obligat a sacrificar gairebé 28.000 ànecs, no es transmeten als humans. "Aquest subtipus d'influença aviària no afecta en absolut a les persones, ni per via respiratòria, digestiva o de contacte", ha insistit Guix.

Tot i això,Guix sí que ha volgut subratllar que "cap peça que hagi estat afectada pel virus, ni de prop ni de lluny, en cap cas arribarà al mercat". De moment, més enllà de les dues últimes explotacions de Sant Gregori (Gironès), no s'han detectat més casos d'H5N8. Guix ha fet aquestes declaracions a Girona poc abans de presidir la constitució del nou consell territorial que treballarà per millorar la salut dels ciutadans, i identificar aquells eixos en què cal treballar. A Girona, per exemple, l'envelliment o la contaminació dels aqüífers en seran alguns.