Sant Hilari de Sacalm inaugura la primera unitat de convivència per a gent gran a Catalunya

La primera unitat de convivència per a gent gran a Catalunya, basada en el model d’atenció centrat en la persona “ Tu Decideixes com vols envellir”, s’ha inaugurat aquesta tarda a Sant Hilari Sacalm. Inspirat en el model residencial suec, es tracta d’un model de gestió de residència on es fomenta l’autonomia i on els usuaris decideixen el seu dia a dia.

La unitat, gestionada per l'empresa pública d'acció social SUMAR -participada en un 51,1% per la Diputació de Girona-, s’ubica a la residència i centre de dia per a gent gran de Sant Hilari de Sacalm i atén a 15 usuaris. El disseny de les instal·lacions està inspirat en una casa familiar, amb espais petits generadors de privacitat i intimitat, i són els mateixos usuaris els que han triat el mobiliari, els colors de les parets, el parament de la llar... amb l’objectiu de crear un ambient acollidor i de confiança que afavoreixi la sensació d’estar a casa i el vincle més directe amb els professionals.

L’alcalde de Sant Hilari de Sacalm, Joan Ramon Veciana; el vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria; el secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies; la directora general de Famílies, Roser Galí, i el president de SUMAR, Miquel Calm, han inaugurat aquest nou espai, que ha suposat una inversió de més de 115.000 euros, finançada a parts iguals entre l’Ajuntament de Sant Hilari, titular de l’equipament, i SUMAR.