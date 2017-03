Santa Coloma de Farners penja la 'rojigualda' a l'Ajuntament però l'acompanya d'un cartell on deixa clar que s'hi oposa

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha penjat la bandera espanyola a la façana del consistori, però acompanyada d'un cartell on deixa clar que s'hi oposa i que ho fa contra la seva voluntat. L'alcalde, Joan Martí (ERC), assegura que ho fa per acatar una sentència judicial originada arran d'una denúncia de C's, que curiosament no té representació al ple. La queixa va engegar tota la maquinària de l'Estat per fer complir la llei de banderes.

L'afer, que fa més de dos anys que cueja, ha acabat amb un ultimàtum per part del jutjat i l' obligació de l'Ajuntament de pagar 2.000 euros per les costes del procés. Martí assegura que no recorda quant temps feia que la 'rojigualda' no onejava al balcó –de fet, l'han hagut de comprar–, i assegura que tot plegat és un nou "contrasentit" per part de l'Estat, que ha tornat a fer "el ridícul" preocupant-se més per "simbologia i estètica" que no pels "problemes reals dels ajuntaments".