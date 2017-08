Santi Vila carrega contra les “argúcies polítiques tontes” que han entorpit la tasca dels Mossos

Durant una visita a Ripoll, el conseller d’empresa, Santi Vila, ha criticat durament contra la policia per amagar informació clau sobre l’imam que hauria enredat els joves ripollesos per cometre els atacs terroristes de Barcelona i Cambrils. “L’actuació dels Mossos ha estat impecable i encara hauria estat més encertada sense argúcies polítiques ximples”, ha criticat en referència al fet que la policia sabia que l’imam, Abdelbaki Es Satty, era deixeble d’un dels principals detinguts en una operació contra el terrorisme l’any 2007. “Tothom haurà d’explicar amb llums i taquígrafs perquè els mossos no van poder accedir a la informació” ha carregat el conseller, que ha conclòs amb un clar: “els fets parlen per si mateixos”.

Pel que fa a les possibles consequències econòmiques dels atemptats, el conseller augura que no afectarà l’ocupació turística ni a les empreses del Ripollès. “No hi ha cap impacte negatiu, fora d’algunes anul·lacions el primer dia” ha afirmat Vila, que aquest migdia es reunirà amb representants de diferents sectors econòmics de la comarca.

Al matí, també s’ha reunit amb la comunitat musulmana Annur, on treballava Es Satty dos mesos abans de la massacre, amb qui ha compartit “l’anàlisi dels fets”. El conseller també ha “constatat que no es compleixen els tòpics i prejudicis” perquè eren joves amb plans de futur i amb feina des de fa temps. Ara diu que cal treballar per donar “garanties que cap integrista torni a manipular una trajectòria de vida”, ha conclòs.

Aquesta tarda el conseller Santi Vila i la consellera de Treball, Dolors Bassa, participaran a la concentració en rebuig dels atemptats i a favor de la pau que ha organitzat l’ajuntament de Ripoll a la plaça Abat Oliva a les sis de la tarda i que porta per lema “ Ripoll per la pau, un pas endavant”.