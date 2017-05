Sèpies i calamars d’incubadora

El projecte per recuperar la sèpia i el calamar al litoral de l’Empordà multiplicarà per sis les incubadores aquest 2017. En total, se n’han col·locat fins a dotze, repartides entre l’Escala i l’Estartit, i on ja s’estan incubant més de la meitat dels ous que els pescadors recullen de les xarxes. En total, 450.000 de calamar i 14.000 de sèpia, segons informa l’ACN. L’altra meitat es mantenen en reserva a port, esperant per sortir cap a mar. Aquest any, a diferència del passat, no s’enfonsarà la línia d’un quilòmetre de sepieres davant del litoral, on els mateixos cefalòpodes ponien els ous de manera natural. Com explica un dels impulsors del projecte, Boris Weitzmann, “es volen centrar els esforços en les incubadores”. A més, també es treballa per crear una marca pròpia, un distintiu per als pescadors que comercialitzin sèpies i calamars de la zona.