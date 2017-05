La 3a edició de la Setmana de la Moda de Girona es presenta dimarts al Pont de Pedra

Els organitzadors de la Setmana de la Moda de Girona estan ultimant els detalls perquè a la tercera edició, que es durà a terme del 9 al 12 de juny, es repeteixi l’èxit de les anteriors i la ciutat s’ompli un any més de moda. Dimarts es presentarà l’esdeveniment en un acte sorpresa a les 21.30 h al Pont de Pedra de Girona. "Serà un acte espectacular, original i molt innovador durant el qual es donaran a conèixer tots els detalls de la propera edició", segons informen els organitzadors.

La Setmana de la Moda està organitzada per l’ Ajuntament de Girona i Agimod, amb la col·laboració de la Diputació de Girona. L’esdeveniment té per objectiu promoure la moda catalana i mostrar al consumidor el potencial creatiu que hi ha a la demarcació. Una de les principals novetats de l’edició d’enguany serà la celebració d’una jornada dedicada al món de l’empresa, que es farà el dilluns 12 de juny al Centre Cultural La Mercè. La finalitat d’aquest espai serà reflexionar al voltant de l’eix vertebrador de la tercera edició de la Setmana: la moda sostenible i ètica. S'hi convidaran ponents reconeguts en aquest àmbit perquè exposin les seves experiències. Segons Agimod, “ la moda sostenible és una necessitat i una oportunitat”.

La inauguració de la tercera edició de Gimoda es farà el divendres 9 de juny. De nou, el Teatre Municipal serà l’espai principal de les activitats de la Setmana de la Moda, entre les quals destaquen les desfilades que es portaran a terme dissabte i diumenge.