La Setmana del Voluntariat parla dels refugiats i la vellesa

La Setmana del Voluntariat a Girona, que se celebra entre el 22 i el 26 de maig, ha programat una sèrie d’activitats que tocaran temes com el voluntariat internacional, la vellesa o la gestió de les emocions. Els actes es tancaran el divendres 26 amb el multitudinari Sopar Benèfic de la Fundació Oncollliga, que tindrà lloc a la Fira de Girona.

Entre les activitats programades destaca la conferència amb projecció de fotografies de Xavier Bertral, cap de fotografia del diari ARA, que parlarà de l’experiència dels voluntaris catalans en els camps de refugiats. Aquesta conferència, que comptarà també amb el testimoni de Mariona Riera, voluntària de l’entitat Calella x Refugiats, se celebrarà dimarts que ve, a les 19 hores, al CaixaForum de Girona (carrer Ciutadans). La setmana haurà començat dilluns amb un taller de percussió per a adults (CaixaForum, 18 h) a càrrec del musicoterapeuta i professor de la Facultat d’Educació de Girona Pau Gimeno. Dimecres a les 9 del matí se celebrarà la Diada de la Gent Gran a l’Auditori de Girona. La Caminada Saludable organitzada per Gicor tindrà com a marc les Deveses de Salt.

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, i la coordinadora territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Girona i Comarques, Maria Solés, expliquen que l’objectiu de la Setmana del Voluntariat, impulsada per la Federació Catalana del Voluntariat Social, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, és “fer visible la feina que du a terme durant tot l’any el voluntariat a Girona i fer un reconeixement d’aquesta feina, que massa vegades passa desapercebuda”.