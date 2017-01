El Suprem confirma la condemna de 22 anys i mig de presó per als germans que van degollar una jove índia a Olot

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 22 anys i 6 mesos de presó per a Sodhi Ajit i Gurjeet Singh, els germans que van degollar una jove índia a Olot el 24 de gener del 2012. L'alt tribunal desestima el recurs de les defenses i avala íntegrament la sentència dictada per l'Audiència de Girona, que els va condemnar per un delicte d' assassinat per traïdoria i acarnissament amb una agreujant de parentiu, perquè un era el marit i l'altre el cunyat de la víctima.

La sentència ressalta que els condemnats van augmentar "deliberadament i inhumanament" el patiment de la dona perquè li van assestar quinze ganivetades a zones no vitals abans de matar-la "degollant-la d'una forma salvatge".