El Suprem dóna un nou revés als opositors de la MAT i tomba un recurs contra el tram dels 400 kV Bescanó-Santa Llogaia

El Tribunal Suprem (TS) ha donat un nou revés als opositors de la MAT i ha tombat un recurs presentat contra l'acord del Consell de Ministres que va permetre aixecar les torres dels 400 kV entre Bescanó i Santa Llogaia. El recurs l'havien presentat conjuntament els ecologistes de la Iaeden, la CUP i la plataforma Alarmat. Hi exposaven fins a onze motius per tombar l'acord pres per la Moncloa. Sostenien que el projecte s'havia aprovat de manera unilateral, amb multitud de mancances ambientals i que, a més, no s'havia tingut en compte la veu del territori.

El TS, seguint la línia d'altres sentències dictades en relació a la MAT (la darrera, a finals de novembre) rebutja el recurs i sosté que tant aquest tram dels 400 kV, com tota la interconnexió, va ser ajustada a llei. Allò curiós del cas, però, és que tot el feix de recursos tot just es resolen ara, quan ja fa temps que la MAT ha entrat en servei.