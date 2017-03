El Teatre Bescanó ja té 5.000 amics

Coincidint amb el seu setè aniversari, el Teatre Bescanó ha aconseguit tenir més de 5.000 amics, que gràcies a aquesta condició poden gaudir d’avantatges imoportants. En aquests set anys, el Teatre Bescanó ha assolit moltes fites, com per exemple estar a l’avantguarda en la queixa per l’apujada de l’IVA cultural, crear campanyes amb entrades a preus molt assequibles per així apropar la cultura al públic o bé tenir una programació estable i ser capaços d’atraure més d’11.000 espectadors anuals.

El projecte Amics d'El Teatre Bescanó va néixer amb la intenció d' integrar l'espectador en el desenvolupament artístic i cultural, a més de fer-lo partícip i propiciar-li la fidelitat. Ara que el teatre ja compta amb més de 5.000 amics, ha decidit ampliar les ofertes i avantatges. A partir d’aquest mes de març, els socis podran comprar entrades amb descomptes importants en festivals musicals, sales de concerts i al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.