Temps de Flors... i de cues

L’Ajuntament de Girona calcula que Temps de Flors ha tingut uns 250.000 visitants, un volum “assumible”, tot i que s’han creat llargues cues en alguns muntatges interiors. La preocupació ara és mirar d’acabar amb les cues i estudiar fórmules que no passin per fer pagar. L’ocupació hotelera ha superat el 88% de mitjana. La crítica que aquest any s’ha vist poca flor l’ha rebatut amb xifres la regidora Glòria Plana: “S’ha comprat un 10,2% més de plantes respecte a l’any passat”. La majoria dels visitants són catalans, però destaca un increment important dels turistes francesos, britànics (creixen un 40,56%), nord-americans o asiàtics. L’Ajuntament creu que ara tenen un volum de visitants que permet mantenir les essències de la mostra. També la vol obrir més a tota la ciutat i no centrar-la tant en el Barri Vell, com demana el grup ERC-MES.