The Original Blues Brothers Band en la celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava

Els mítics The Original Blues Brothers Band repassaran els grans temes de la seva dilatada trajectòria dissabte vinent a les 22.00 h en el gran concert de celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava, que es farà a la platja de la marina residencial. The Blues Brothers és el nom de la banda de blues més coneguda del món, que va estar composta pels actors Dan Aykroyd i John Belushi i alguns dels músics més importants de la música soul. Tant Belushi com Aykroyd eren membres de l'equip fundacional del programa Saturday Night Live de la NBC i hi actuaven per escalfar l'audiència. The Blues Brothers també és el títol d'una pel·lícula estrenada el 1980 i que narra la història fictícia d'aquest grup. L'actual i renovada banda americana The Original Blues Brothers Band tocaran a Empuriabrava en un concert intergeneracional, organitzat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Els acompanyarà el grup convidat Superfluid.