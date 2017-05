Tick Translations de Girona, reconeguda per la seva responsabilitat social

L’empresa de serveis lingüístics i consultoria de comunicació intercultural Tick Translations ha rebut un reconeixement per les seves pràctiques de responsabilitat social, en un acte que es va dur a terme ahir a la Llotja de Mar de Barcelona, amb la presència del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. Tick ha estat seleccionada per participar en el programa RSE. Pime de la Generalitat on després d’una autoavaluació i una anàlisi de la sostenibilitat, cada empresa reflexiona sobre l’impacte social de la seva activitat principal i busca solucions que poden tenir un efecte positiu en les persones, el medi ambient i la comunitat. El resultat és un pla d’acció que inclou aquests objectius i que compta amb el suport dels responsables del programa.

El Programa RSE.Pime te com a repte aportar solucions per a la gestió dels compromisos socials, laborals, ambientals i econòmics. Tick treballarà per mantenir i enfortir la confiança dels seus clients, treballadors, comunitat i altres grups d’interès del nostre entorn. “ Els grans reptes de l’economia catalana són la innovació i la internacionalització, dues peces claus en l’expansió de Tick, que conjuntament amb la responsabilitat social afavoriran un model de competitivitat més col·laboradora i sostenible, adaptada a les necessitats de la societat i l’economia”, destaquen els responsables de l’empresa.